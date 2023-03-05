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12:55, 5 марта 2023Ценности

В рекламе Louis Vuitton разглядели поддержку российской спецоперации на Украине

В промо Louis Vuitton разглядели поддержку спецоперации на Украине из-за буквы V в ролике

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Французский дом моды Louis Vuitton поделился промо показа новой коллекции и разгневал пользователей сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Согласно посту, предстоящее дефиле бренда, проходящее в рамках Недели моды в Париже, состоится 6 марта в Музее Орсе. На размещенных кадрах запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Известно, что данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

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Комментаторы раскритиковали модный дом, разглядев в новой публикации скрытую поддержку российской спецоперации на Украине. «Я очень надеюсь, что это флаг Франции», «Хорошо, что у меня нет вещей вашего бренда!», «Автор рекламы должен был избежать использования этих цветов и буквы», «Какая гадость», — высказывались они.

В марте 2022 года покупатели также разглядели в другой рекламе Louis Vuitton поддержку спецоперации на Украине. Тогда компания опубликовала фотографии новой коллекции украшений. Пользователи сети разглядели в браслетах латинские буквы Z и V.

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Карина Черных
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