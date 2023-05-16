В Госдуме вступились за сочетание желтого и синего цветов

Депутат Госдумы Даванков: сочетание желтого и синего не является поводом для задержания

Депутат Госдумы Владислав Даванков вступился за сочетание желтого и синего цветов и призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что оно не является основанием для задержаний. Об этом вице-спикер написал в своем Telegram-канале.

По словам члена партии «Новые Люди», «патриотическая бдительность доходит до абсурда». Он обратил внимание на случай с жалобой директора школы в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа в полицию из-за желто-синих косичек у одной из учениц. В итоге матери ребенка пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это зеленый и салатовый, а не цвета флага Украины. Также политик напомнил о задержании жителей Москвы из-за сочетания цветов в одежде.

При этом Даванков рассказал, что на выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в Telegram фотографию букета из сиреневых и желтых цветов, но уже через 10 минут удалила ее. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР», — заявил он, подчеркнув, что это абсурдный путь.

С начала спецоперации жителей России периодически задерживают за цвета Украинского флага в одежде, украшениях и бытовых предметах. Так, 10 мая стало известно, что Москве задержали индуиста, одетого в желто-синюю куртку. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга, в которой содержались рецепты украинской кухни.

До этого по делу о дискредитации Вооруженных сил России был задержан уборщик психоневрологического интерната для престарелых, так как он пришел на работу в желто-синей куртке. На россиянина составили протокол.