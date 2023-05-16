Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:12, 16 мая 2023Россия

В Госдуме вступились за сочетание желтого и синего цветов

Депутат Госдумы Даванков: сочетание желтого и синего не является поводом для задержания

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Владислав Даванков вступился за сочетание желтого и синего цветов и призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что оно не является основанием для задержаний. Об этом вице-спикер написал в своем Telegram-канале.

По словам члена партии «Новые Люди», «патриотическая бдительность доходит до абсурда». Он обратил внимание на случай с жалобой директора школы в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа в полицию из-за желто-синих косичек у одной из учениц. В итоге матери ребенка пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это зеленый и салатовый, а не цвета флага Украины. Также политик напомнил о задержании жителей Москвы из-за сочетания цветов в одежде.

При этом Даванков рассказал, что на выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в Telegram фотографию букета из сиреневых и желтых цветов, но уже через 10 минут удалила ее. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР», — заявил он, подчеркнув, что это абсурдный путь.

Материалы по теме:
«Сила страха работает» В России пишут сотни доносов на звезд и простых людей. Кто и зачем это делает?
«Сила страха работает»В России пишут сотни доносов на звезд и простых людей. Кто и зачем это делает?
24 апреля 2023
«Нам бы сейчас товарища Сталина» Почему россияне отказываются верить в репрессии и готовы прощать советскую власть
«Нам бы сейчас товарища Сталина»Почему россияне отказываются верить в репрессии и готовы прощать советскую власть
10 июня 2020

С начала спецоперации жителей России периодически задерживают за цвета Украинского флага в одежде, украшениях и бытовых предметах. Так, 10 мая стало известно, что Москве задержали индуиста, одетого в желто-синюю куртку. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга, в которой содержались рецепты украинской кухни.

До этого по делу о дискредитации Вооруженных сил России был задержан уборщик психоневрологического интерната для престарелых, так как он пришел на работу в желто-синей куртке. На россиянина составили протокол.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Ударившему мужчину с нашивкой Z россиянину назначили исправительные работы
Полиция США арестовала россиян по подозрению в продаже авиазапчастей
Экономикам Казахстана и Киргизии предсказали рост из-за притока россиян
В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Турист убил украинку в Таиланде, оставил рядом с ней пилу и попытался скрыться
Известная актриса развенчала миф об историчности одного из популярных сериалов
«Уралвагонзавод» представит Т-90МС и БМПТ на выставке в Минске
На Западе подтвердили применение Украиной ракет Storm Shadow
11-летняя девочка пережила нападение пумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.