Жириновский хотел отказаться от цветов флага Украины в символике ЛДПР. Почему он передумал?
В 2014 году первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел изменить расцветку символики политического объединения из-за ассоциаций с флагом Украины. В пресс-службе партии «Ленте.ру» рассказали, что тогда эта тема действительно появилась в информационном поле, однако на заседаниях обсуждать ее так и не стали. По мнению политолога Ильи Гращенкова, от идеи могли отказаться из-за сложности ее реализации.
Об изменении партийных цветов ЛДПР заговорили перед юбилейным съездом в 2014 году
Инициатива появилась на фоне событий Евромайдана в Киеве, которые привели к смене политического режима на Украине, а также к конфликту на юго-востоке страны с последующим отделением Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. В апреле 2014 года глава ЛДПР появился на заседании Госдумы в форме полковника Вооруженных сил России и произнес речь о том, что Майдан был проведен, чтобы «в Европе запахло порохом».
Он считал, что западные украинцы всегда будут противостоять восточным и предлагал разделить Украину, чтобы завершить конфликт. А в августе 2014 года Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР не намерена ассоциироваться с Киевом — он сообщил журналистам о планах сменить партийные цвета.
«Сегодня сине-желтый цвет — цвет фашистского режима. Когда он уйдет, там будут другие люди, этот цвет будет реабилитирован (...) Надо отказаться [от этого сочетания] везде, где только можно»
В качестве альтернативы он предложил черно-желто-белое сочетание, отсылающее к гербовому флагу Российской империи и ассоциирующееся сегодня с русскими националистами и монархистами. При этом Жириновский отмечал, что в случае принятия такого решения партия понесет значительные расходы — ЛДПР придется менять очень большое количество атрибутики в региональных отделениях.
Вопрос замены логотипа партии Жириновский обещал поставить перед делегатами съезда к 25-летию ЛДПР.
«У нас юбилей 13 декабря, и мы поставим перед делегатами юбилейного съезда такой вопрос: надо ли нам менять цвет нашего флага? И тогда мы возможно выберем другой цвет»
В пресс-службе политического объединения «Ленте.ру» рассказали, что в 2014 году эта тема была заявлена лишь как одна из возможных, и на самом юбилейном съезде ее никто поднимать не стал.
«В итоге никто в партии и в региональных отделениях ЛДПР на съезде ее не заявлял»
«Пожелтее и посинее»
По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, избиратели в принципе не ассоциируют символы ЛДПР с цветами украинского флага. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что ЛДПР сделала так, чтобы сходство было как можно меньшим. Гращенков обратил внимание, что оттенки на символике ЛДПР с нулевых годов стали «пожелтее и посинее», чем у государственного символа Украины. Кроме того, иногда во время избирательных кампаний партия пользовалась белым цветом вместо желтого.
Политолог добавил, что смена символики возможна лишь после принятия нового устава и регистрации его в Минюсте.
«Просто не стали заниматься этой историей, потому что одно дело — хайпануть, а другое дело — зачем это делать в реальности, — отметил Гращенков. — Поэтому просто пошли по пути наименьшего сопротивления — на теме хайпанули, изменили немного колористику, но в целом — не отказались».
Изначальный выбор синего и желтого цветов для символики партии эксперт объяснил провокативностью политического объединения.
«Это сочетание цветов было, скорее, контркультурное. Если вы посмотрите тексты по политтехнологиям о сочетаниях цветов, хороших и плохих, то сине-желтый в них всегда считался не очень хорошим сочетанием. И поэтому было ощущение, что его специально сделали таким, чтобы раздражать глаз»
В ЛДПР считают свою символику старше украинской
Пресс-секретарь либерал-демократов Дюпин заявил, что ключевая символика политического объединения появилась еще тогда, когда Украина входила в состав СССР.
«ЛДПР взяла себе синий и золотой цвета раньше (в 1989 году), чем появилась независимая Украина (1991 год)», — сказал он «Ленте.ру».
При этом в те годы флаг партии был несколько иным, он представлял собой сине-бело-синее полотнище, нижняя часть которого была выполнена в виде морских волн, в центре изображалось золотое солнце, а в верхней — буквы ЛДП.
Сегодня же, согласно уставу, опубликованному на портале Минюста, за партией закреплен флаг, который представляет собой «полотнище прямоугольной формы с соотношением сторон 2:3 синего цвета с изображением на нем в центре краткого наименования партии "ЛДПР" буквами желтого цвета».
Предсказанные конфликты
Отвечая на вопрос, считают ли в ЛДПР, что Жириновский задолго до начала СВО смог предсказать события 2023 года, когда у россиян начали возникать проблемы с полицией из-за использования синего и желтого цветов, Дюпин отметил, что первый лидер партии мог «чувствовать», что это произойдет.
«С 2014 года украинская политика и ее атрибуты, включая флаг, стали раздражителем для российского общества. Жириновский это прекрасно чувствовал»
При этом политолог Гращенков отметил, что это раздражение россиян будет постепенно стихать. Он также напомнил слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, негативно высказывавшегося о доносчиках и называвшего доносы отвратительной практикой.
«Власть, государство, само [доносы] не поощряет, — отметил он. — Вряд ли это дойдет до средневековой охоты на ведьм. Надеюсь, к осени это прекратится».
У россиян возникали проблемы из-за желто-синей одежды, аксессуаров и навеса над сеновалом
В Ханты-Мансийском автономном округе накануне Дня Победы россиянке пришлось общаться с полицией из-за цвета волос ее дочери — ее косички напомнили директору флаг Украины. А ранее в Москве задержали индуиста, одетого в синюю куртку и желтые штаны-шаровары.
Кроме того, в начале мая в Ленинградской области дачник пожаловался в полицию на жителя соседней деревни после того, как увидел расположенный на его участке сеновал с сине-желтой крышей.
В Кремле отмечали, что вопрос о допустимости сочетания синего и желтого цветов должно разъяснить МВД, а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявлял, что если полиция продолжит обращать столь пристальное внимание на это сочетание цветов, то «скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР».