Жириновский хотел отказаться от цветов флага Украины в символике ЛДПР. Почему он передумал?

Жириновский хотел отказаться от цветов флага Украины в символике ЛДПР

В 2014 году первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел изменить расцветку символики политического объединения из-за ассоциаций с флагом Украины. В пресс-службе партии «Ленте.ру» рассказали, что тогда эта тема действительно появилась в информационном поле, однако на заседаниях обсуждать ее так и не стали. По мнению политолога Ильи Гращенкова, от идеи могли отказаться из-за сложности ее реализации.

Об изменении партийных цветов ЛДПР заговорили перед юбилейным съездом в 2014 году

Инициатива появилась на фоне событий Евромайдана в Киеве, которые привели к смене политического режима на Украине, а также к конфликту на юго-востоке страны с последующим отделением Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. В апреле 2014 года глава ЛДПР появился на заседании Госдумы в форме полковника Вооруженных сил России и произнес речь о том, что Майдан был проведен, чтобы «в Европе запахло порохом».

Он считал, что западные украинцы всегда будут противостоять восточным и предлагал разделить Украину, чтобы завершить конфликт. А в августе 2014 года Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР не намерена ассоциироваться с Киевом — он сообщил журналистам о планах сменить партийные цвета.

«Сегодня сине-желтый цвет — цвет фашистского режима. Когда он уйдет, там будут другие люди, этот цвет будет реабилитирован (...) Надо отказаться [от этого сочетания] везде, где только можно» Владимир Жириновский 2014 год

В качестве альтернативы он предложил черно-желто-белое сочетание, отсылающее к гербовому флагу Российской империи и ассоциирующееся сегодня с русскими националистами и монархистами. При этом Жириновский отмечал, что в случае принятия такого решения партия понесет значительные расходы — ЛДПР придется менять очень большое количество атрибутики в региональных отделениях.

Вопрос замены логотипа партии Жириновский обещал поставить перед делегатами съезда к 25-летию ЛДПР.

«У нас юбилей 13 декабря, и мы поставим перед делегатами юбилейного съезда такой вопрос: надо ли нам менять цвет нашего флага? И тогда мы возможно выберем другой цвет» Владимир Жириновский 2014 год

В пресс-службе политического объединения «Ленте.ру» рассказали, что в 2014 году эта тема была заявлена лишь как одна из возможных, и на самом юбилейном съезде ее никто поднимать не стал.

«В итоге никто в партии и в региональных отделениях ЛДПР на съезде ее не заявлял» Александр Дюпин пресс-секретарь ЛДПР

«Пожелтее и посинее»

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, избиратели в принципе не ассоциируют символы ЛДПР с цветами украинского флага. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что ЛДПР сделала так, чтобы сходство было как можно меньшим. Гращенков обратил внимание, что оттенки на символике ЛДПР с нулевых годов стали «пожелтее и посинее», чем у государственного символа Украины. Кроме того, иногда во время избирательных кампаний партия пользовалась белым цветом вместо желтого.

Политолог добавил, что смена символики возможна лишь после принятия нового устава и регистрации его в Минюсте.

«Просто не стали заниматься этой историей, потому что одно дело — хайпануть, а другое дело — зачем это делать в реальности, — отметил Гращенков. — Поэтому просто пошли по пути наименьшего сопротивления — на теме хайпанули, изменили немного колористику, но в целом — не отказались».

Изначальный выбор синего и желтого цветов для символики партии эксперт объяснил провокативностью политического объединения.

«Это сочетание цветов было, скорее, контркультурное. Если вы посмотрите тексты по политтехнологиям о сочетаниях цветов, хороших и плохих, то сине-желтый в них всегда считался не очень хорошим сочетанием. И поэтому было ощущение, что его специально сделали таким, чтобы раздражать глаз» Илья Гращенков политолог

В ЛДПР считают свою символику старше украинской

Пресс-секретарь либерал-демократов Дюпин заявил, что ключевая символика политического объединения появилась еще тогда, когда Украина входила в состав СССР.

«ЛДПР взяла себе синий и золотой цвета раньше (в 1989 году), чем появилась независимая Украина (1991 год)», — сказал он «Ленте.ру».

При этом в те годы флаг партии был несколько иным, он представлял собой сине-бело-синее полотнище, нижняя часть которого была выполнена в виде морских волн, в центре изображалось золотое солнце, а в верхней — буквы ЛДП.

Первый флаг партии (справа), на котором кроме цветов и названия партии изображены волны и слово «Закон». Снимок сделан в 1992 году, когда движение ЛДПСС было перерегистрировано Минюстом как ЛДПР. Слева -- изображение первого партии. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Сегодня же, согласно уставу, опубликованному на портале Минюста, за партией закреплен флаг, который представляет собой «полотнище прямоугольной формы с соотношением сторон 2:3 синего цвета с изображением на нем в центре краткого наименования партии "ЛДПР" буквами желтого цвета».

Предсказанные конфликты

Отвечая на вопрос, считают ли в ЛДПР, что Жириновский задолго до начала СВО смог предсказать события 2023 года, когда у россиян начали возникать проблемы с полицией из-за использования синего и желтого цветов, Дюпин отметил, что первый лидер партии мог «чувствовать», что это произойдет.

«С 2014 года украинская политика и ее атрибуты, включая флаг, стали раздражителем для российского общества. Жириновский это прекрасно чувствовал» Александр Дюпин пресс-секретарь ЛДПР

При этом политолог Гращенков отметил, что это раздражение россиян будет постепенно стихать. Он также напомнил слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, негативно высказывавшегося о доносчиках и называвшего доносы отвратительной практикой.

«Власть, государство, само [доносы] не поощряет, — отметил он. — Вряд ли это дойдет до средневековой охоты на ведьм. Надеюсь, к осени это прекратится».

У россиян возникали проблемы из-за желто-синей одежды, аксессуаров и навеса над сеновалом

В Ханты-Мансийском автономном округе накануне Дня Победы россиянке пришлось общаться с полицией из-за цвета волос ее дочери — ее косички напомнили директору флаг Украины. А ранее в Москве задержали индуиста, одетого в синюю куртку и желтые штаны-шаровары.

Кроме того, в начале мая в Ленинградской области дачник пожаловался в полицию на жителя соседней деревни после того, как увидел расположенный на его участке сеновал с сине-желтой крышей.

В Кремле отмечали, что вопрос о допустимости сочетания синего и желтого цветов должно разъяснить МВД, а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявлял, что если полиция продолжит обращать столь пристальное внимание на это сочетание цветов, то «скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР».