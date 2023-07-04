Названо число оставшихся в России западных компаний

КШЭ: более 80% западных компаний продолжили работу в России после конфликта на Украине

Подавляющее большинство западных компаний продолжают работать на российском рынке спустя почти полтора года после начала военного конфликта на Украине. Только 17 процентов зарубежных фирм покинуло страну на фоне международных санкций, говорится в совместном докладе Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine.

При этом остальные 83 процента западных фирм из числа действовавших в стране на момент начала конфликта продолжили получать прибыль на российском рынке и платить налоги в местный федеральный бюджет. Речь идет о 1146 зарубежных компаниях, их суммарная выручка от работы в России составила 177,2 миллиарда долларов по итогам 2022 года.

Почти четверть всего налога на прибыль, уплаченного в 2022 году, поступила в российский бюджет от компаний со штаб-квартирами в странах G7. В 2023 году ряд крупных международных компаний продолжают платить налоги в российский бюджет, несмотря на сохраняющиеся репутационные, финансовые и юридические риски.

Нежелание некоторых зарубежных компаний окончательно уйти с российского рынка может быть связано с регулирующими требованиями местных властей. Ранее сообщалось, что около 2000 западных фирм столкнулись с проблемами из-за необходимости получить одобрение на продажу активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

До этого агентство Assoсiated Press (AP) со ссылкой на базу данных Йельского университета сообщило, что с конца февраля 2022 года российский рынок покинули около 500 зарубежных компаний. Еще столько же фирм были вынуждены частично свернуть бизнес-деятельность в стране.

