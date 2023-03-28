Тысячи иностранных компаний собрались уйти из России

FT: около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения на уход из России

Около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с российского рынка. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Фирмы должны получить одобрение на продажу активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

В настоящее время примерно из 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 миллионов долларов в год, только 206 полностью продали свои активы. При этом, как пишет FT, комиссия собирается только раз в три месяца и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.

Ранее стало известно, что недружественным нерезидентам, которые хотят выйти из российских активов, теперь придется делать взнос в бюджет. В выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями говорилось, что размер взноса должен составлять не менее 10 процентов от рыночной стоимости актива при дисконте свыше 90 процентов.

В октябре прошлого года президент России подписал указ, из которого следует, что правительственная комиссия будет одобрять сделки нерезидентов из недружественных стран с акциями финансовых организаций России в количестве более одного процента.