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17:01, 15 октября 2022Россия

Путин подписал указ о порядке одобрения сделок с недружественными странами

Президент РФ подписал указ об одобрении правкомиссии сделок с недружественными странами

Фото: Global Look Press

Правительственная комиссия будет одобрять сделки нерезидентов из «недружественных стран» с акциями финансовых организаций России в количестве более одного процента. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет сложную систему контроля за владением российскими активами, отмечает «Интерфакс». Он предусматривает обязательное разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России на совершение сделок и операции с одним и более процента акций и долей компаний финансового сектора в случае, если в сделке участвует иностранное лицо из «недружественного государства».

Речь идет об изменении и установлении прав в уставном капитале банка, страховой компании, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой организации или управляющей компании акционерного и паевого инвестиционного фонда.

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Любовь Ширижик
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