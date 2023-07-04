Гоар Аветисян показала фигуру после пластики в честь 30-летия

Визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в корсете после пластики в честь 30-летия

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в откровенном образе после пластических операций. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке, сделанном в честь 30-летия, блогерша позирует, сидя на рояле и держа в руках торт со свечой. Для съемки Аветисян примерила белый корсет, оформленный оборками, с шортами. Кроме того, ее образ был дополнен высокой прической и макияжем в стиле smoky eyes.

«Сегодня мне 30. Мне повезло родиться мной. Я никому не завидую и не хотела бы быть никем другим, кроме себя самой», — подписала она пост.

Ранее визажистка Гоар Аветисян поделилась с подписчиками страшными кадрами после пластических операций. На видео она показала фото до и после хирургических вмешательств. Вдобавок блогерша продемонстрировала крупным планом раны на теле, которые, по ее словам, очень долго не заживали.