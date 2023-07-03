Гоар Аветисян показала раны на теле после пластики

Визажистка Гоар Аветисян поделилась с подписчиками видео с ранами на теле после пластики

Популярная визажистка Гоар Аветисян поделилась с подписчиками страшными кадрами после пластических операций. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео она показала фото до и после хирургических вмешательств. Вдобавок она продемонстрировала крупным планом раны на теле, которые, по ее словам, очень долго не заживали. В ролике визажистка плачет от боли, вызванной некрозом тканей.

«Хейтеры скажут, что я жертва хирургии, и найдут тысячу оправданий, чтобы обесценить мой путь. Но только я и Бог знаем, сколько слез было пролито — дважды пережить некроз тканей, видеть, как гниют швы и раны...» — поделилась она своими переживаниями.

В июне Гоар Аветисян показала шрам на руке после подтяжки кожи. Блогерша ответила на вопрос подписчиков, остались ли у нее следы на теле после хирургического вмешательства. Она выложила фото, где позирует в джинсовых шортах и розовом топе. На нем знаменитость повернулась к камере боком, демонстрируя длинный вертикальный рубец на плече.