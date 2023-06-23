Визажистка Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян показала шрам на руке после подтяжки кожи. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя инфлюэнсерша ответила на вопрос подписчиков, остались ли у нее следы на теле после хирургического вмешательства. Она выложила фото, где позирует в джинсовых шортах и розовом топе. При этом знаменитость повернулась к камере боком, демонстрируя длинный вертикальный рубец на плече. «Ужасно смотрится?», — поинтересовалась Аветисян.

Также она опубликовала совместный снимок с мужчиной в темной футболке и джинсах, закрыв ему лицо изображением льва. «Кто сказал, что я одна?», — высказалась блогерша на тему отношений.

Ранее Аветисян показала внешность до похудения и пластики. На размещенных кадрах, снятых в 2016 году, инфлюэнсерша позировала, сидя у бассейна с распущенными волосами, торчащими в разные стороны.