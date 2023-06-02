Визажистка Гоар Аветисян показала внешность до похудения и пластики

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян показала внешность до похудения и пластики. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах, снятых в 2016 году, инфлюэнсерша позировала, сидя у бассейна с распущенными волосами, торчащими в разные стороны. Она надела белую рубашку и накрасила губы красной помадой. При этом были видны объемные бедра девушки и складки на ее теле.

Затем Аветисян показала видео, сделанное во время отдыха на море в 2023 году. Блогерша позировала в пляжной одежде, демонстрируя стройную фигуру и длинные выпрямленные пряди.

В мае Гоар Аветисян показала результат новой пластической операции, тяжелое восстановление после которой заняло более двух месяцев. Отмечалось, что инфлюэнсерша уменьшила грудь у звездного хирурга Тимура Хайдарова, однако после операции рана на бюсте плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз.