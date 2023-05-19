Гоар Аветисян показала грудь после новостей о некрозе из-за пластики

Визажистка Гоар Аветисян показала новую грудь после новостей о некрозе из-за пластики

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала результат новой пластической операции, тяжелое восстановление от которой заняло более двух месяцев. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер уменьшила грудь у звездного хирурга Тимура Хайдарова, однако после операции рана на бюсте плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз. По словам знаменитости, реабилитация после хирургического вмешательства заняла больше времени, чем предполагалось, но сейчас она чувствует себя лучше.

«На днях я полностью зажила — это самая лучшая новость, которую я могла услышать за последние 2,5 месяца. Теперь я могу делать все. Люблю вас!» — поделилась новостями блогерша, сопроводив высказывание снимком, на котором она позирует без бюстгальтера в облегающем белом топе и коротких шортах того же цвета.

В марте Гоар Аветисян также описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить». Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходила от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства.