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11:07, 4 июля 2023Мир

Цыгане в Чехии попросили защиты от агрессивных украинских мигрантов

В чешском городе Пардубице местные цыгане попросили защиты от украинских мигрантов

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В чешском городе Пардубице местные цыгане вышли на марш и попросили защиты от агрессивных украинских мигрантов. Об этом сообщает местный телеканал Ceska Televize.

По словам участников, вечером 30 июня в Пардубице произошла драка, в которой участвовали около 20 человек. Конфликт произошел между местными цыганами и украинскими мигрантами, однако пока что полиция никак не комментирует национальность задержанных.

Одного из цыган, участвовавших в драке, доставили в больницу с ножевым ранением лица. По его словам, цыганам накануне угрожали украинские мигранты, а перед дракой один из них выхватил нож и напал на него.

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В воскресенье 2 июля несколько сотен цыган вышли на марш с требованием защитить их от приехавших украинских мигрантов. «Мы не считаем всех украинцев одинаковыми, мы знаем, что такое расизм, мы не расисты. Мы просто хотим, чтобы они не приходили с оружием и не нападали на нас», — приводит EADaily слова одного из организаторов акции.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан пока что не видит особой необходимости в предотвращении подобных инцидентов. А министр юстиции Павел Блажек заявил, что марш прошел незаконно.

Ранее в берлинском районе Вайсензе в ночь на 3 июля около 2:00 (3:00 мск) подожгли фургон гуманитарной организации, которая помогает беженцам с Украины. Полиция ищет злоумышленников.

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    Александр Слабиев
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