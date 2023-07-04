Минобороны заявило, что вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны.

Пилот с позывным Отец рассказал, что в его задачи входит уничтожение бронетехники, на которой противник подвозит пехоту к линии боестолкновения. «И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу, одной управляемой ракетой», — сказал он.

В военном ведомстве уточнили, что технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось поразить авиационным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Вихрь-М». «Основу пораженной техники составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами», — добавили в Минобороны.