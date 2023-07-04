Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:10, 4 июля 2023Бывший СССР

Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

Минобороны заявило, что вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

Фото: Globallookpress

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинскую бронетехнику на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны.

Пилот с позывным Отец рассказал, что в его задачи входит уничтожение бронетехники, на которой противник подвозит пехоту к линии боестолкновения. «И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу, одной управляемой ракетой», — сказал он.

В военном ведомстве уточнили, что технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось поразить авиационным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Вихрь-М». «Основу пораженной техники составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами», — добавили в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рогов заявил о переходе российских сил в активную оборону

    Подполковник назвал возможный признак вербовки близких ВСУ

    В посольстве России заявили об оскорбительных акциях украинской диаспоры в США

    Отпуск туристки превратился в кошмар из-за отравления солнцем

    В российском городе ребенок умер от удара током

    Названы сроки передачи ВМФ тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

    Российские истребители поразили пункты ВСУ

    Полицейский тайком снял на видео раздевающуюся женщину

    Маск снова стал самым богатым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости