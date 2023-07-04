Новый ледниковый период предрекли российскому региону

Ученые НВГУ: Югру ожидает новый ледниковый период

Югру (Ханты-Мансийский автономный округ) в будущем ждет новый ледниковый период. Такую судьбу российскому региону предрекли ученые из Нижневартовского государственного университета (НВГУ), пишет РИА Новости.

Выводы исследователи сделали по итогам экспедиции в восточную часть Белоярского района и природный парк «Нумто». Ученые обнаружили следы деятельности древнего ледника, которые свидетельствуют о повторении сценария — в том числе были найдены кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме.

Точный срок ледникового периода специалисты пока назвать не могут — его предстоит рассчитать, однако в его наступлении исследователи не сомневаются. «Они не могли появиться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста (2,5 миллиона лет), а значит, попали сюда извне, вместе с ледником, который пришел в регион», — пояснил руководитель научной лаборатории геоэкологических исследований Сергей Коркин.

Специалисты также увидели двухслойную морену — скопление обломков горных пород, которые переносят ледники. Это означает, что на территории Югры ледники наступали и отступали дважды. Сейчас регион, по данным экспертов, переживает теплый межледниковый период, который должен закончиться.

Ранее эксперты предположили, что последствия глобального потепления могут ударить по России сильнее, чем по другим странам. Специалисты объяснили свой прогноз тем, что большая часть территории страны располагается в области вечной мерзлоты. Из-за таяния дома начнут разрушаться, а дороги исчезать.