Значение вступления Ирана в ШОС объяснили

Политолог Светов: членство Ирана как добывающей нефть страны имеет особое значение для ШОС

Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно из-за активных темпов развития страны, добычи ею нефти, а также ее участия в мировых коммуникациях. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог Юрий Светов, комментируя информацию о том, что Тегеран официально присоединился к ШОС.

«ШОС создана как структура, которая должна способствовать взаимодействию государств азиатского региона, и она построена не на принципе "против кого-то", а на принципе "для кого-то", то есть для взаимовыгодного сотрудничества всех, кто к организации присоединяется», — сказал Светов.

Учитывая положение Ирана как страны, которая добывает нефть, активно развивается и через которую проходят важные мировые коммуникации, важно, что он теперь будет членом ШОС Юрий Светов политолог

Особое значение в данном контексте, по мнению эксперта, имеют отношения Тегерана с арабскими странами.

«Я бы подчеркнул и другое обстоятельство: многолетние конфликты между Ираном и арабскими странами, прежде всего на религиозной почве. Подписание соглашения об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией, как мне кажется, стало в том числе шагом, который открыл Ирану дорогу в ШОС», — добавил политолог.

Ранее в Нью-Делийской декларации ШОС сообщили, что Иран официально вступил в организацию. Представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее отмечал, членство Тегерана в ШОС будет отвечать интересам всех государств-членов.

В сентябре 2022 года Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь к вступлению. Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, созданная в июне 2001 года, когда главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана соответствующая Декларация. Основными целями были определены: укрепление доверия между его участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Позднее к ШОС присоединились Индия и Пакистан.