Россиянин избил падчерицу головой о холодильник до сотрясения и попал на видео

В Красноярске мужчина избил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник и оттаскал за волосы

В Красноярске отчим избил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник и оттаскал ее за волосы. Это сняла на видео мать девочки, его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На видеозаписи слышно, что отчим спрашивает у дочери, где находится ее телефон и включен ли он, все его слова сопровождаются матом. Когда мужчина получает ответ, он начинает бить девочку головой о холодильник и указывать на то, что ее сотовый был выключен в течение полутора часов. Затем мужчина начинает таскать падчерицу за волосы. Видеозапись заканчивается фразой автора видео — матери школьницы, — которая говорит: «Он ее всегда бьет, потому что это не его дочь».

По информации авторов канала, после избиения у ребенка диагностировали сотрясение мозга. Мать не вмешивалась в избиение дочери, но снимала это на камеру. Когда ее муж это увидел, он швырнул телефон на пол. По словам супруги россиянина, мужчина постоянно распускает руки и употребляет алкоголь.

В сеть ролик попал с помощью знакомой семьи — ей переслала его мать пострадавшей девочки. После этого ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, мужчине грозит до трех лет тюрьмы за истязание несовершеннолетней.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой, подростка после случившегося госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, рук и ног.