Петербуржец избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой

В Санкт-Петербурге отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой, подростка после случившегося госпитализировали. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу 78.RU.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, рук и ног и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Школьница утверждает, что ее избил отчим. По факту происшествия организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу. После истязаний мать с ребенком попали в больницу, а 31-летний мужчина скрылся.

До этого в Ставрополе 23-летняя девушка связывала двухлетнюю дочь и оставляла ее лежать на полу, а сама уходила гулять и выпивать с друзьями.