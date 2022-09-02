В российском регионе отчим месяц избивал двухлетнюю падчерицу

В Ульяновской области мужчина месяц избивал двухлетнюю падчерицу

В Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, в городе Инзе 31-летний мужчина также избивал мать девочки. После истязаний россиянка с ребенком попали в больницу российского региона, а мужчина — скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания двухлетней девочки. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 23-летняя россиянка связывала двухлетнюю дочь и оставляла ее лежать скованной на полу, пока уходила гулять и выпивать с приятелями. Мать била ребенка по рукам, ногам и спине, а также давала подзатыльники в случае, если дочь начинала плакать.