Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе отчим месяц избивал двухлетнюю падчерицу

В Ульяновской области мужчина месяц избивал двухлетнюю падчерицу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, в городе Инзе 31-летний мужчина также избивал мать девочки. После истязаний россиянка с ребенком попали в больницу российского региона, а мужчина — скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания двухлетней девочки. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 23-летняя россиянка связывала двухлетнюю дочь и оставляла ее лежать скованной на полу, пока уходила гулять и выпивать с приятелями. Мать била ребенка по рукам, ногам и спине, а также давала подзатыльники в случае, если дочь начинала плакать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию
В бундестаге призвали к демонтажу «Северного потока-2»
Пятерых мужчин наказали штрафами и арестами за участие в массовой драке
В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны
Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи
Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью
Предсказано будущее цен на новостройки
В России рассказали о применении «парадных» танков Украиной
101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток
В российском регионе отчим месяц избивал двухлетнюю падчерицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.