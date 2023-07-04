В России объяснили решение НАТО продлить полномочия Столтенберга на год

Депутат Журова — о продлении полномочий Столтенберга на год: «поздравлять не с чем»

Решение НАТО продлить полномочия действующего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга на год связано в том числе с наличием внутренних договоренностей и нежеланием организации «менять коней на переправе». Об этом «Ленте.ру» рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Видимо, в НАТО решили, что в такой ситуации не стоит менять коней на переправе, нужен человек "в теме". Это их понимание того, кто должен руководить организации. Понятно, что есть и определенные договоренности, о секретности в том числе — посвящать в это все еще одного человека в столь непросто период, наверно, рискованно», — заявила Журова.

При этом она подчеркнула, что политическая линия в отношении России, которую проводит Столтенбег, противоречит интересам Москвы.

«Мы понимаем, что за все время ничего хорошего в адрес России от Столтенберга не прозвучало. Тут поздравлять не с чем. [Политика Столтенберга в отношении России] в нашем понимании абсолютно предвзятая, ангажированная и русофобная», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил и сам глава альянса.

«Очень польщен решением союзников по НАТО продлить мой срок полномочий на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда», — заявил генсек НАТО.