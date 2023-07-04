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15:16, 4 июля 2023Ценности

В сети появились фото 53-летней Дженнифер Лопес без ретуши

Папарацци запечатлели 53-летнюю певицу Дженнифер Лопес на фотосессии в Голливуде

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

53-летняя была замечена на фотосессии в Голливуде. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в зеленом облегающем платье, оформленном вырезом на спине и боку. Также видно, что артистка отказалась от бюстгальтера на время съемки. Кроме того, можно заметить, что опубликованные фото не обработаны инструментами ретуши.

Читатели издания восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она всегда будет красивой и естественной», «Как всегда великолепна», «Джей Ло выглядит совершенно потрясающе», «Выглядит на свой возраст. Все естественно», «Какая богиня», — высказывались они.

В июне Дженнифер Лопес снялась в откровенных нарядах для мексиканской версии журнала Vogue. Так, знаменитость позировала в сером прозрачном платье и бежевом боди бренда Giorgio Armani, ботильонах Dolce & Gabbana и чокере марки Dior. При этом артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, и нанесла макияж в коричневых тонах.

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    Мария Винар
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