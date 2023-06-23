Дженнифер Лопес снялась в прозрачном платье для журнала

Певица Дженнифер Лопес снялась в прозрачном платье и боди для журнала Vogue

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенных нарядах для мексиканской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенных фото 53-летняя знаменитость позировала в сером прозрачном платье и бежевом боди бренда Giorgio Armani, ботильонах Dolce & Gabbana и чокере марки Dior. При этом артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, и нанесла макияж в коричневых тонах.

Фото: Norman Jean Roy / Vogue

Кроме того, она предстала на снимках в красных мини-платье и пальто Dolce & Gabbana, жакете и брюках Chanel и бархатном пальто в сочетании с боди Dior. Известно, что автором кадров выступил канадский звездный фотограф Норман Джин Рой.

Ранее американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе для журнала WSJ Magazine. На одном из размещенных снимков 27-летняя манекенщица предстала в белом бикини с треугольными чашками и прозрачной юбке до колен с цветочным кружевным узором, сквозь которую просвечивали трусы.