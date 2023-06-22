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19:43, 22 июня 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в прозрачной юбке для журнала

Модель Кендалл Дженнер снялась в прозрачной юбке для журнала WSJ Magazine

Фото: Sean Thomas / журнал WSJ Magazine

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе для журнала WSJ Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных снимков 27-летняя манекенщица предстала в белом бикини с треугольными чашками и прозрачной юбке до колен с цветочным кружевным узором, сквозь которую просвечивали трусы. Также знаменитость надела клетчатую рубашку свободного кроя, оставив ее расстегнутой.

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При этом Дженнер указала, что фотографом выступил Шон Томас, который также поделился фото в своем аккаунте. На них модель в том числе позировала в брюках и распахнутом пиджаке на голое тело и черном нижнем белье в сочетании с вязаным кардиганом. Кроме того, девушку запечатлели топлес в кровати, где она прикрыла обнаженную грудь одеялом.

Ранее Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст.

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    Алина Гостева
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