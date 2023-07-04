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19:27, 4 июля 2023Ценности

Алеся Кафельникова прошла по подиуму в прозрачном корсете

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе Alexis Mabille в прозрачном корсете

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в модном показе бренда Alexis Mabille и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица прошла по подиуму в прозрачном корсете, оформленном кружевами, и брюках. Ее образ дополнили воланы, ожерелье и собранные в аккуратную прическу волосы. В руках она держала стеклянный бокал.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать в комментариях под постом. «Потрясающая!», «Красивый наряд, как и его носительница», «Шикарная девушка», «Какая красотка!», «Удивительная красота», — высказывались они.

В мае Алеся Кафельникова снялась в откровенных образах для модного бренда Etam. Манекенщица поделилась с подписчиками в сторис снимками с фотосессии. Сначала она предстала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой застежкой посередине и плавок на высокой посадке. Кроме того, знаменитость показала подтянутое тело в черном бикини с вырезами на бедрах.

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    Мария Винар
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