Иностранца отправили в колонию за изнасилование российской уборщицы

В Камчатском крае иностранца приговорили к шести годам колонии за изнасилование россиянки

В Камчатском крае 21-летнего иностранца приговорили к шести годам колонии общего режима за изнасилование россиянки. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов Петропавловска-Камчасткий осужденный пригласил для уборки помещения 33-летнюю женщину. Когда уборщица прибыла в квартиру, злоумышленник взялся за нож и нанес потерпевшей удар по руке, после чего угрожая орудием совершил изнасилование.

Вскоре после происшествия злоумышленник был задержан, он стал фигурантом уголовного дела и на время расследования был отправлен в СИЗО.

3 июля в Архангельске безработный изнасиловал школьницу, его с поличным поймали местные жители.