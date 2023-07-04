В Казани представят украшения из фондов Российского этнографического музея

В Казани представят 179 женских украшений из фондов Российского этнографического музея

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан откроется выставка женских украшений из фондов Российского этнографического музея. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

«Посетители увидят многообразие материалов и техник, которые применялись в прошлом, — говорится в сообщении. — Это металлы, кораллы, перламутр, бисер, янтарь, филигрань, тиснение, чернение».

В общей сложности на выставке представят 179 различных предметов, в частности, перстни, браслеты, шейно-нагрудные украшения, амулеты-обереги, элементы поясного убранства, головных уборов русских, тюркских и финно-угорских народов, а также народов Кавказа, Ирана, Сибири, Казахстана, Дальнего Востока и других регионов.

Отмечается, что экспозиция откроется 7 июля и будет работать вплоть до 12 ноября.

Ранее в июле сообщалось, что памятник императору Николаю I в скором времени появится в Нижнем Новгороде. Отмечается, что статуя будет расположена в Александровском саду.

