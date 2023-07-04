Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 4 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 3,5 года за военную контрабанду в Европу и США

Суд приговорил жителя Крыма к 3,5 года заключения за военную контрабанду в Европу и США

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам заключения 40-летнего жителя Симферополя, который отправлял в Европу и США товары военного назначения. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, мужчина покупал товары химзащиты у частных лиц и перепродавал их за границу. Для этого он создал свой интернет-магазин. Всего фигурант отправил 11 посылок в Америку, Грецию, Германию, Францию, Великобританию, указав в документах, что внутри коробок находятся шапки, маски и сумки. Контрабанду перехватили таможенники.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пограничники изъяли незадекларированные 25 миллионов иен на судне из Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

    40-летняя Наталья Рудова показала пресс

    Телохранители получили срок за вымогательство у нанявшего их россиянина

    Потерявшимся в лесу описали план действий

    Инсайдер сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

    Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

    В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

    Российские дилеры оценили рост цен на автомобили

    В США оценили эффективность глушения «умных» бомб на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости