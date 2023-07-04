На прибывшем из Японии в Россию судне нашли незадекларированные 25 миллионов иен

На Сахалине пограничники изъяли незадекларированные 25 миллионов иен на судне из Японии

На Курильских островах Сахалинской области пограничники нашли на российском судне, прибывшем из Японии, незадекларированные 25 миллионов иен (170 тысяч долларов). Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления.

Судно зашло в морской пункт пропуска Южно-Курильска из порта Ханасаки. Во время его осмотра были обнаружены коробки, в которых лежали деньги. Их изъяли и возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. Виновным грозит до четырех лет заключения.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали двух наркодилеров, пытавшихся провезти из Латвии в Россию 50 килограммов гашиша.