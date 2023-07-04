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10:28, 4 июля 2023Силовые структуры

На прибывшем из Японии в Россию судне нашли незадекларированные 25 миллионов иен

На Сахалине пограничники изъяли незадекларированные 25 миллионов иен на судне из Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На Курильских островах Сахалинской области пограничники нашли на российском судне, прибывшем из Японии, незадекларированные 25 миллионов иен (170 тысяч долларов). Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления.

Судно зашло в морской пункт пропуска Южно-Курильска из порта Ханасаки. Во время его осмотра были обнаружены коробки, в которых лежали деньги. Их изъяли и возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. Виновным грозит до четырех лет заключения.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали двух наркодилеров, пытавшихся провезти из Латвии в Россию 50 килограммов гашиша.

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    Илона Палей
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