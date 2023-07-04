Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:15, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Ида Галич рассказала о необычном случае на конкурсе красоты

Блогерша Ида Галич вспомнила, как пришла на «Мисс университета» в своей короне

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, как пришла на конкурс красоты «Мисс университета» в своей короне. О необычном случае она вспомнила в выпуске шоу «1-11», доступном во «ВКонтакте».

Галич рассказала об участии в конкурсе красоты во время учебы в университете. Правила подобных мероприятий предполагают, что победительнице вручат корону. «Я пришла на конкурс красоты уже в своей короне. У меня была прическа с диадемой. И все такие: "Она что, ломает правила?"», — пошутила блогерша.

Гостья выпуска, звезда Comedy Woman юмористка Надежда Сысоева, рассказала, что во время университетского конкурса красоты заболела ветрянкой.

Ранее Галич рассказала, какое качество в мужчинах считает главным. По словам блогерши, избранник должен иметь дело жизни, которое вдохновляло бы его.

По правилам шоу «1-11» приглашенная звезда соревнуется с детьми в ответах на вопросы школьной программы. Всего участники проходят 11 раундов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Россиянка захотела утеплить квартиру и попала под суд

    Хирург раскрыл опасность сделанной по фото с фильтрами пластики

    Медведев высказался о влиянии мятежа на отношение к контрактной службе

    Власти Курской области привели подробности об обстреле села со стороны ВСУ

    Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

    «Галантный» безбилетник разбил турникет в метро и попал на видео

    В Госдуме оценили идею ввести штрафы для водителей электросамокатов

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    Ида Галич рассказала о необычном случае на конкурсе красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости