В Крыму предъявили иск по водной блокаде полуострова

Трофимов заявил, что иск по водной блокаде Крыма предъявлен трем украинским ответчикам

Глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил, что иск по водной блокаде полуострова предъявлен трем украинским ответчикам. Его слова передает РИА Новости.

Ответчиками по иску заявлены Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. По словам Трофимова, они будут обязаны прибыть и высказать свою точку зрения, однако их неявка не скажется на возможности проведения суда.

Трофимов добавил, что подготовка иска велась полтора года. «Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады», — подчеркнул он, отметив, что «предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно».

В прошлом году первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс говорил, что власти Крыма хотят добиться наказания для организаторов водной блокады полуострова, несмотря на разблокирование Северо-Крымского канала. Украина перекрыла канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году.