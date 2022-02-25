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В Крыму захотели наказать организаторов водной блокады

Вице-спикер Фикс заявил, что к организаторам водной блокады в Крыму подадут иски

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Власти Крыма хотят добиться наказания для организаторов водной блокады полуострова, несмотря на разблокирование Северо-Крымского канала. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предъявлять иски к тем деятелям, которые осуществили эту водную блокаду. Иски будут поданы в суд в установленном законном порядке», — сказал Фикс. Он подчеркнул, что организаторы блокады должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении водной блокады Крымского полуострова после того, как в Минобороны России сообщили о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины. После этого Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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