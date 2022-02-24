Власти Крыма объявили об окончании водной блокады полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении водной блокады Крымского полуострова. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Фактически да, поскольку вооруженные силы РФ контролируют узел в Новой Каховке (город в Херсонской области Украины — прим. «Ленты.ру»), соответственно, контролируют преграду, которая националистами в свое время была создана», — сообщил Аксенов.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Ранее в Минобороны России сообщили о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины, после чего Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).