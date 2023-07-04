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15:53, 4 июля 2023Россия

Путин дал поручение в связи с пробками на Крымском мосту

Путин поручил задействовать паромные переправы в связи с пробками на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обсудил сложившуюся ситуацию на совещании с членами правительства. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что по состоянию на 14:00 по московскому времени проезда через мост ожидали 100 транспортных средств. Время ожидания составило около 30 минут. К выходным ожидается увеличение нагрузки, к этому готовятся, добавил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил россиянам на легковых автомобилях использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы. Путин поручил внимательно изучить эту идею.

Известно также, что военные выразили готовность предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

Ранее 4 июля стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра.

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    Евгения Куликова
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