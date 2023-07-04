Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани превысила семь километров

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Заторы перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличивались несколько раз. Так, 3 июля пробка растянулась до 13 километров. Позже глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко отметил, что затор сократился до четырех километров.

Он объяснил, что очереди связаны с увеличением потока машин — каждое авто подлежит досмотру.

Журналист РИА Новости также указал, что при этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию после полудня пробка ликвидирована.

До этого в СМИ появились данные о нехватке воды и туалетов. О раздаче воды людям и выставленных туалетах написали единичные издания. В соцсетях жалобы на нехватку воды в пробке найти не удалось. Впоследствии крымский оперштаб опроверг эту информацию.

Также подчеркивалось, что гостиницы Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся и не успеют вовремя заселиться из-за пробки у моста.