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17:26, 3 июля 2023Путешествия

Застрявшим в пробке на Крымском мосту туристам вернут потраченные деньги

РСТ: отели в Крыму не будут применять санкций к задержавшимся из-за пробки туристам

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Гостиницы Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся и не успеют вовремя заселиться из-за пробки у Крымского моста. Об этом РИА Новости сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Эксперт также отметил, что в случае необходимости застрявшим в пробке путешественникам вернут потраченные деньги. «Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге, — пояснил он. — Отели не будут применять санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены».

По словам Уманского, прилагались все усилия для того, чтобы в июле-августе у прибывающих в Крым туристов состоялся отдых. «Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов», — добавил он.

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Специалист выразил уверенность, что проблема с пробками может решиться путем оптимизации и настраивания организационных процессов. «Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу» — подчеркнул он.

Ранее 3 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что время ожидания въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигает пяти часов.

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    Фариза Бацазова
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