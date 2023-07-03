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08:36, 3 июля 2023Россия

Минтранс рассказал о ситуации с затором близ Крымского моста

Минтранс Крыма: время ожидания въезда на Крымский мост на Кубани достигает 5 часов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Время ожидания въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигает пяти часов. Об этом, рассказывая о заторе рядом с мостом, заявил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале.

Глава Минтранса уточнил, что перед въездом на мост на Кубани длина пробки по состоянию на семь утра составляет восемь километров. В свою очередь, пробка на въезд на мост со стороны Крыма составляет 500 метров, ждать досмотра в ней приходится около 40 минут.

1 июля стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. В связи с этим время ожидания проверки составило более двух часов, затем оно увеличилось до пяти часов.

Как впоследствии объяснили в Росавтодоре, пробка у транспортной артерии связана с началом отпускного сезона — увеличилось число машин и багажа, которые нуждаются в досмотре. Там призвали водителей заранее упаковать вещи в удобные сумки для выгрузки и добавили, что число смен для досмотра увеличили.

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    Анастасия Шейкина
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