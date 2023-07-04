В Киеве умер обучавший бойцов ВСУ управлять беспилотниками литовец

Обучающий бойцов ВСУ управлению дронами литовец Полковниковас умер в больнице в Киеве

В киевской больнице умер гражданин Литвы Валериюс Полковниковас, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) и обучавший бойцов ВСУ управлять беспилотниками. Об этом пишет литовское издание 15min.lt.

Отмечается, что о смерти Полковниковаса сообщил его друг Рокас Паулюкайтис. Сначала он заявил, что его товарищ скончался от «ран, полученных в Бахмуте», однако позднее уточнил, что раны все же не были основной причиной смерти.

Смерть гражданина Литвы также подтвердила представитель МИД республики Паулина Левицкайте. При этом в литовском посольстве на Украине сообщили, что «не располагают информацией» о том, что смерть Полковниковаса наступила от ранений.

Ранее один из обучавших бойцов ВСУ французских инструкторов в интервью газете Figaro заявил, что более половины украинских военных, прошедших обучение в одной из прибалтийских стран, погибли или пропали после отправки на артемовское направление.