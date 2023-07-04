Названо число обученных в Прибалтике и погибших под Артемовском бойцов ВСУ

Figaro: более 50% бойцов ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали под Артемовском

Более 50 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение в одной из прибалтийских стран, погибли или пропали после отправки на артемовское направление. Об этом рассказал один из французских инструкторов, сообщается в материале газеты Figaro.

Как заявил офицер, впоследствии среди инструкторов наблюдались случаи посттравматического стресса. В связи с этим он указал на необходимость защитить французских солдат от последствий боевых действий.

В материале также отмечается, что в 2023 году Франция намерена обучить еще четыре тысячи украинских военных, адаптировав форму их подготовки под нужды ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал о смене стратегии контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские войска намерены действовать на истощение российской армии.