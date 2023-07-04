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04:03, 4 июля 2023Россия

Лодки браконьеров захотели передать военным на СВО

Астраханский губернатор Бабушкин согласился с идеей передать на СВО лодки браконьеров

Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на призыв военкоров передать военным на СВО конфискованные у браконьеров лодки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дал поручение проработать вопрос передачи министерству обороны изъятых у браконьеров плавсредств. Инициатива важная. Думаю, что в короткое время найдем решение», — написал он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» обратился к властям Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев. Руководство регионов попросили продумать механизм передачи конфискованных плавсредств армии. Они отметили, что множество лодок «гниют по штрафстоянкам», хотя на них стоит по несколько мощных моторов и они могут спасти жизни бойцов группировки войск «Днепр» под Херсоном.

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    Марина Совина
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