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02:24, 4 июля 2023Россия

Российский полковник заявил о нежелании Запада идти на прямой конфликт с Россией

Полковник Литовкин: Запад не пойдет на прямой конфликт с Россией из-за провокации на ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил о нежелании Запада идти на прямой конфликт с Россией после возможной провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в беседе с изданием «Абзац».

Как отметил Литовкин, поддерживающие Украину страны могут так или иначе быть вовлечены в конфликт из-за поставок Киеву оружия, присутствия наемников и прочего. Однако воевать с Россией напрямую и вводить свои войска на Украину Запад не хочет, считает он. «США, Великобритания или Германия не хотят, чтобы убивали их солдат», — констатировал российский полковник в отставке.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что поддерживающие Украину страны хотят использовать инцидент на ЗАЭС для легализации своего участия в боевых действиях. По его мнению, Запад понимает, что власти Киева уже справляются с текущей ситуацией.

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    Марина Совина
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