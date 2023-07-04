Российский полковник заявил о нежелании Запада идти на прямой конфликт с Россией

Полковник Литовкин: Запад не пойдет на прямой конфликт с Россией из-за провокации на ЗАЭС

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил о нежелании Запада идти на прямой конфликт с Россией после возможной провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в беседе с изданием «Абзац».

Как отметил Литовкин, поддерживающие Украину страны могут так или иначе быть вовлечены в конфликт из-за поставок Киеву оружия, присутствия наемников и прочего. Однако воевать с Россией напрямую и вводить свои войска на Украину Запад не хочет, считает он. «США, Великобритания или Германия не хотят, чтобы убивали их солдат», — констатировал российский полковник в отставке.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что поддерживающие Украину страны хотят использовать инцидент на ЗАЭС для легализации своего участия в боевых действиях. По его мнению, Запад понимает, что власти Киева уже справляются с текущей ситуацией.