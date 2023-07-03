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05:58, 3 июля 2023Россия

Стало известно о планах Запада вступить в конфликт на Украине через ЗАЭС

Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что поддерживающие Украину страны хотят использовать инцидент на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для легализации своего участия в боевых действиях на Украине как сторона конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Каарча подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебнулось». Запад понимает, что власти Киева уже справляются с текущей ситуацией. Они также воспринимают поражение ВСУ как свое собственное.

«Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой "шлюз" для легализации участия НАТО в конфликте», — отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в организации письмо, в котором сообщила, что не намерена взрывать ЗАЭС, а также призвала заставить Киев прекратить провокации. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News утверждал, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС.

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    Марина Совина
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