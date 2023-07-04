Дочь Мадонны снялась в откровенном топе на фоне слухов о госпитализации матери

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в откровенном топе на фоне слухов о госпитализации матери

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон поделилась снимками в откровенном образе на фоне слухов о госпитализации матери. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась в джинсах с заниженной линией талии с тонким ремнем в виде цепи и оголяющем тело корсетном топе на шнуровке. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. В руках она держала сумку-багет черного цвета, а из аксессуаров на ней были несколько колец и браслет.

При этом Леон никак не комментировала состояние здоровья родственницы.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. На данный момент ее выписали из больницы.

Из-за госпитализации Мадонна отложила мировое турне. Планировалось, что она выступит в Ванкувере, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах.