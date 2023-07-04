В Киргизии разрешили матчества

Конституционный суд Киргизии разрешил использовать матчества

Конституционный суд (КС) Киргизии позволила в некоторых случаях заменять отчество в инициалах гражданина матронимом — матчеством. Таким образом высшая судебная инстанция республики разрешила спор между одной из гражданских активисток и госорганами. Эта тяжба длилась несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что КС рассмотрел дело о проверке конституционности некоторых нормативных положений Семейного кодекса и закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» и признал их не противоречащими конституции.« Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами дать возможность использования матчества», — рассказали в пресс-службе.

Однако брать матчества смогут только совершеннолетние граждане, способные полностью отвечать за свои поступки. Это предпринято для того, чтобы избежать буллинг и травлю в отношении детей.

Ранее сообщалось, что в Киргизии построят инновационный город в форме национального музыкального инструмента комуза. Новый населенный пункт под названием Асман возведут на берегу озера Иссык-Куль, под его строительство уже заложили капсулу.