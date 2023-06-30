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17:36, 30 июня 2023Среда обитания

В Киргизии построят инновационный город в форме национального инструмента

В Киргизии построят инновационный город Асман в форме национального инструмента комуза

Фото: Giimann / Artstation

В Киргизии построят инновационный город в форме национального музыкального инструмента комуза. Соответствующее объявление появилось на сайте президента страны.

Новый город под названием Асман возведут на берегу озера Иссык-Куль, под его строительство уже заложили капсулу. Его форма с высоты будет напоминать национальный струнный инструмент комуз. Построить объект площадью четыре тысячи гектаров для 500-700 тысяч человек рассчитывают за семь-десять лет.

Согласно задумке авторов проекта, в городе будущего собираются внедрять передовую образовательную систему, строить современные бизнес-центры и банки, а также объекты туристической и спортивной инфраструктуры. В нем будут благоустроенные территории и парки. Кроме того, Асман планируют сделать экологически чистым: по нему должен будет ездить безвредный для окружающей среды транспорт, а в производстве — использоваться зеленые источники энергии и принцип оптимального потребления ресурсов.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии закладки капсулы выразил уверенность в том, что благодаря новому городу страна станет экономическим и туристическим центром, а Асман — локомотивом ее экономики и финансовым хабом, который соединит Восток и Запад, Север и Юг. При этом он подчеркнул, что на данный момент все средства для проекта были привлечены частными инвесторами, заинтересованными в реализации проекта.

В июне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты выразили интерес к проекту строительства города-спутника Владивостока. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, он станет «плавильным котлом» с упором на молодежь, науку, образование, туризм и торговлю.

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    Полина Кислицына
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