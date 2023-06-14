Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:16, 14 июня 2023Среда обитания

Арабы захотели строить новый город в России

ОАЭ выразили интерес к проекту строительства города-спутника Владивостока
СюжетПожары в Якутии

Фото: Elena Chernyshova / Russian Look / Globallookpress.com

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили интерес к проекту строительства города-спутника Владивостока. О том, что арабы захотели принять участие в его возведении, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает агентство РИА Новости.

В рамках ПМЭФ Чекунков встретился с министром экономики ОАЭ. В ходе мероприятия чиновник отметил наличие у арабских партнеров сильнейших компетенций в развитии проектов отелей, курортов и бизнес-районов.

«Еще один проект, который сильно заинтересовал наших арабских друзей — это строительство города-спутника Владивостока. Мы стремимся построить "плавильный котел", где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», — поделился планами Чекунков. Он добавил, что благодаря участию в проекте возведения города-спутника на Дальнем Востоке у партнеров из ОАЭ появится возможность работать на рынке Восточной Азии, однако в российских условиях, которые им уже комфортны, и «обслуживать и турпоток, и деловой поток, и гостей из Восточной Азии».

Материалы по теме:
Алфавит, цифры и кубики: как выглядят здания самого популярного архитектора мира
Алфавит, цифры и кубики:как выглядят здания самого популярного архитектора мира
8 марта 2023
В российских городах началось масштабное благоустройство. Где ждут перемен?
В российских городах началось масштабное благоустройство.Где ждут перемен?
17 апреля 2023

Впервые о появлении города-спутника в 30 километрах от Владивостока заговорили в 2021 году, а соглашение о его возведении подписали на Восточном экономическом форуме 3 сентября. Власти планировали объединить новый город с изначально предполагаемым населением в 300 тысяч человек с Владивостоком с населением в 600 тысяч человек, а также Артемом с населением в 100 тысяч человек, чтобы на Дальнем Востоке появился первый город-миллионник.

В 2021 году также стало известно о том, что правительство России увеличило с 6 до 33,6 миллиарда рублей финансирование территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье, где собирались возводить новый город. В феврале 2022-го губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что город-спутник возведут в 2024-2028 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о колоссальных потерях ВСУ с начала контрнаступления
    Названы самые востребованные отели для богачей в Крыму
    В Волгограде заочно осудили бывшего директора завода «Красный Октябрь»
    Известный ведущий объявил об уходе из популярного телешоу после 42 лет работы
    Модный бренд создал сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли
    Арабы захотели строить новый город в России
    Россия попросила дружественные страны не ставить ее в один ряд с Северной Кореей
    Житель Подмосковья едва не погиб из-за лечения медвежьим жиром
    Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 48
    Туристам в Дагестане посоветовали забыть про шорты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.