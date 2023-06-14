Арабы захотели строить новый город в России

ОАЭ выразили интерес к проекту строительства города-спутника Владивостока

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили интерес к проекту строительства города-спутника Владивостока. О том, что арабы захотели принять участие в его возведении, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает агентство РИА Новости.

В рамках ПМЭФ Чекунков встретился с министром экономики ОАЭ. В ходе мероприятия чиновник отметил наличие у арабских партнеров сильнейших компетенций в развитии проектов отелей, курортов и бизнес-районов.

«Еще один проект, который сильно заинтересовал наших арабских друзей — это строительство города-спутника Владивостока. Мы стремимся построить "плавильный котел", где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», — поделился планами Чекунков. Он добавил, что благодаря участию в проекте возведения города-спутника на Дальнем Востоке у партнеров из ОАЭ появится возможность работать на рынке Восточной Азии, однако в российских условиях, которые им уже комфортны, и «обслуживать и турпоток, и деловой поток, и гостей из Восточной Азии».

Впервые о появлении города-спутника в 30 километрах от Владивостока заговорили в 2021 году, а соглашение о его возведении подписали на Восточном экономическом форуме 3 сентября. Власти планировали объединить новый город с изначально предполагаемым населением в 300 тысяч человек с Владивостоком с населением в 600 тысяч человек, а также Артемом с населением в 100 тысяч человек, чтобы на Дальнем Востоке появился первый город-миллионник.

В 2021 году также стало известно о том, что правительство России увеличило с 6 до 33,6 миллиарда рублей финансирование территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье, где собирались возводить новый город. В феврале 2022-го губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что город-спутник возведут в 2024-2028 годах.