В России появится город Спутник

В России построят новый город Спутник. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минвостокразвития, распространенное в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
По данным ведомства, город с 2,8 миллионами квадратных метров жилья планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» менее чем в 30 километрах от Владивостока. Он будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей. Отмечается, что вместе с Владивостоком и Артемом население городской агломерации должно будет составить миллион человек. К проекту также планируется подключить ВЭБ.
31 августа о планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он рассказал о возможности объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника и города Артема. Глава «Роскомсоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный. Позже Чекунков сказал, что первый город с населением от миллиона человек может появиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) через десять лет.