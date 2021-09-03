В России появится город Спутник

В России построят новый город Спутник. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минвостокразвития, распространенное в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По данным ведомства, город с 2,8 миллионами квадратных метров жилья планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» менее чем в 30 километрах от Владивостока. Он будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей. Отмечается, что вместе с Владивостоком и Артемом население городской агломерации должно будет составить миллион человек. К проекту также планируется подключить ВЭБ.

31 августа о планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он рассказал о возможности объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника и города Артема. Глава «Роскомсоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный. Позже Чекунков сказал, что первый город с населением от миллиона человек может появиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) через десять лет.

