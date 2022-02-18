Назван срок появления в России нового города-миллионника

Новый город Спутник около Владивостока построят в 2024-2028 годах. Такие сроки появления в России будущего миллионника назвал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передает РИА Новости.

«Уже в 2023 году начнется строительство непосредственно и парка, и начнется закладка инженерной инфраструктуры под будущий город. Это и дороги, это магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения, электрические сети. То есть в дальнейшем, это 2024-2028 годы, он там будет построен», — заявил Кожемяко.

Губернатор Приморья добавил, что каждый житель региона сможет высказать свои предложения по улучшению проекта города, когда тот выйдет на финальную стадию согласования. Если идеи окажутся стоящими внимания и за них проголосует большинство, то в план внесут соответствующие корректировки, уточнил Кожемяко.

О планах построить в России город Спутник впервые стало известно в конце августа 2021 года, а соглашение о его возведении подписали на Восточном экономическом форуме 3 сентября. Для будущего мегаполиса выбрали участок недалеко от Владивостока, площадь застройки на котором достигнет 925 гектаров. Власти рассчитывают привлечь в новый город 300 тысяч человек и объединить его с соседними Владивостоком (600 тысяч человек) и Артемом (100 тысяч) — так в Приморье появится первый миллионник.