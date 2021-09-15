Для города Спутник подобрали участок около Владивостока

Предварительный участок для строительства города Спутник подобрали около Владивостока. Об этом сообщили в Минстрое Приморского края, передает РИА Новости.

Размер участка составляет 383 гектара. Отмечается, что концепцию строительства города-спутника разработали Минвостокразвития России и «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Министерство по развитию Дальнего Востока сообщало, что город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров.

31 августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создать в регионе город с населением более одного миллиона человек путем объединения Владивостока (600 тысяч человек), города Артема (100 тысяч человек) и нового города-спутника, куда привлекут 300 тысяч человек.

Соглашение о создании города было подписано на ВЭФ. Планируется, что Спутник будет построен через десять лет. На первом этапе для этого потребуется 100 миллиардов рублей инвестиций.