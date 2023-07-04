Пропавшего подростка нашли спустя восемь лет у церкви с синяками по всему телу

ABC 13: в США пропавшего в 2015 году подростка нашли возле церкви с синяками по всему телу

В американском городе Хьюстон, штат Техас, местные жители нашли Руди Фариаса, пропавшего восемь лет назад. Об этом сообщает ABC 13.

На тот момент 17-летнего Фариаса объявили в розыск 6 марта 2015 года. В тот день он вышел на прогулку со своими собаками, но не вернулся домой. Мать Фариаса сразу обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. Подростка в течение недели искали власти и поисково-спасательная организация Texas EquuSearch, однако найти его так и не удалось. Отмечается, что у Фариаса были диагностированы депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность. Сотрудники Texas EquuSearch, призывавшие местных жителей помочь в поисках, предупреждали, что из-за того, что подросток не принимает лекарства, он может быть дезориентирован.

В июне 2023 года считавшегося пропавшим без вести Фариаса нашли местные жители. 25-летний мужчина с синяками по всему телу и кровью в волосах лежал возле церкви без сознания. На место происшествия была вызвана служба экстренной помощи, которая срочно доставила пострадавшего в больницу.

Вскоре о произошедшем оповестили мать Фариаса. Она приехала в больницу и обнаружила, что сын находится в тяжелом состоянии. Женщина рассказала, что врачи пытались поговорить с ним, однако он произносил лишь несколько слов, а затем замолкал. Мать считает, что Фариас долгие годы подвергался жестокому обращению и избиению. Она сказала, что сыну предстоит пройти долгий путь выздоровления. Однако, по словам женщины, она счастлива, что ее сына нашли живым.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Великобритании, брошенная матерью в младенчестве, воссоединилась с братом и сестрой спустя полвека. По словам женщины, она захотела отыскать родственников после рождения собственного ребенка.