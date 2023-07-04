Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:12, 4 июля 2023Из жизни

Пропавшего подростка нашли спустя восемь лет у церкви с синяками по всему телу

ABC 13: в США пропавшего в 2015 году подростка нашли возле церкви с синяками по всему телу

Кадр: ABC

В американском городе Хьюстон, штат Техас, местные жители нашли Руди Фариаса, пропавшего восемь лет назад. Об этом сообщает ABC 13.

На тот момент 17-летнего Фариаса объявили в розыск 6 марта 2015 года. В тот день он вышел на прогулку со своими собаками, но не вернулся домой. Мать Фариаса сразу обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. Подростка в течение недели искали власти и поисково-спасательная организация Texas EquuSearch, однако найти его так и не удалось. Отмечается, что у Фариаса были диагностированы депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность. Сотрудники Texas EquuSearch, призывавшие местных жителей помочь в поисках, предупреждали, что из-за того, что подросток не принимает лекарства, он может быть дезориентирован.

Материалы по теме:
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020

В июне 2023 года считавшегося пропавшим без вести Фариаса нашли местные жители. 25-летний мужчина с синяками по всему телу и кровью в волосах лежал возле церкви без сознания. На место происшествия была вызвана служба экстренной помощи, которая срочно доставила пострадавшего в больницу.

Вскоре о произошедшем оповестили мать Фариаса. Она приехала в больницу и обнаружила, что сын находится в тяжелом состоянии. Женщина рассказала, что врачи пытались поговорить с ним, однако он произносил лишь несколько слов, а затем замолкал. Мать считает, что Фариас долгие годы подвергался жестокому обращению и избиению. Она сказала, что сыну предстоит пройти долгий путь выздоровления. Однако, по словам женщины, она счастлива, что ее сына нашли живым.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Великобритании, брошенная матерью в младенчестве, воссоединилась с братом и сестрой спустя полвека. По словам женщины, она захотела отыскать родственников после рождения собственного ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Россиянка захотела утеплить квартиру и попала под суд

    Хирург раскрыл опасность сделанной по фото с фильтрами пластики

    Медведев высказался о влиянии мятежа на отношение к контрактной службе

    Власти Курской области привели подробности об обстреле села со стороны ВСУ

    Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

    «Галантный» безбилетник разбил турникет в метро и попал на видео

    В Госдуме оценили идею ввести штрафы для водителей электросамокатов

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    Ида Галич рассказала о необычном случае на конкурсе красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости