В Нидерландах школьникам ограничат использование мобильного телефона

В Нидерландах школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами и планшетами

В Нидерландах школьникам с 1 января 2024 года ограничат использование мобильного телефона, планшета и смарт-часов на уроках. Об этом сообщило правительство страны.

Решение принято по причине того, что гаджеты отвлекают детей и влияют на снижение успеваемости, объяснили в ведомстве.

«Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны уметь концентрироваться, и им должна быть предоставлена возможность хорошо учиться», — отметил министр образования страны Робберт Дейкграаф.

Пользоваться гаджетами можно будет, если они необходимы в ходе уроков по цифровым навыкам, по медицинским показаниям, или если ими будут пользоваться люди с ОВЗ.

Ранее стало известно, что в провинции Гуйчжоу, Китай, учитель заставил школьников утопить свои смартфоны в наказание за то, что они принесли их в учебное заведение.