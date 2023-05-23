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09:05, 23 мая 2023Из жизни

Учитель заставил школьников утопить свои телефоны за непослушание

В Китае учитель наказал школьников за непослушание и заставил их утопить свои телефоны

В провинции Гуйчжоу, Китай, учитель заставил школьников утопить свои смартфоны в наказание за то, что они принесли их в учебное заведение. Об этом сообщает South China Morning Post.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как ученики по очереди кладут свои телефоны в таз с водой.

Учитель утверждает, что в школе введен строгий запрет на мобильные телефоны, романтические отношения, курение и употребление алкоголя. По его словам, таким образом он хотел наказать школьников за непослушание.

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Учитель также заявил, что родители заранее разрешили ему наказывать детей, если те принесут в школу смартфоны. Они позволили даже бросать смартфоны на пол и разбивать их, но учитель решил, что это плохо скажется на психике детей. Он добавил, что у школьников не было другого выхода, кроме как подчиниться, так как их родители знали о происходящем.

Видео возмутило пользователей соцсетей в Китае. «Неужели нельзя просто отобрать телефоны и вернуть их после уроков? Неужели для их родителей деньги растут на деревьях?» — говорится в одном из комментариев. «Это наказание показывает, насколько некомпетентны сотрудники этой школы. Они не способны обучать детей разумными методами», — утверждается в другом.

Ранее сообщалось, что в США шестилетний мальчик дважды выстрелил в учительницу и избежал наказания. Раненая женщина требует от городского школьного совета многомиллионной компенсации.

Алиса Удовик
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